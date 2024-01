Leda vuelve al Salón Metropolitano de Rosario

Luego de su exitoso paso por las tierras chilenas y de sus polémicos dichos sobre el origen del cáncer, Leda Bergonzi vuelve a Rosario. Los encuentros espirituales con la mujer a la que se le atribuyen poderes de sanación retomarán su curso en febrero.

La cita será en el salón Metropolitano, como lo fue en diciembre del año pasado. Desde la organización del grupo Soplo de Dios Viviente revelaron que los martes 6 y 20 de febrero serán los días de reunión con Leda.

Leer también: Leda Bergonzi salió a aclarar sus dichos sobre el cáncer

La apertura de los portones está contemplada para las 8 y se estipuló que la misa tendrá lugar a las 12. La organización informó que al reconocido salón de eventos se podrá ingresar únicamente por la calle Central Argentino 540.

Cabe recordar que Leda comenzó su actividad en la iglesia catedral, tras lo cual un tiempo se mudó a Pichincha y finalmente recaló en el predio de la ex Rural del Parque Independencia. A fin del año pasado, los encuentros se trasladaron al Metropolitano después de que el dueño del salón se comunicara con la sanadora para ofrecerselo.

El motivo fue evitar las largas filas a las que sus seguidores se tenían que enfrentar cada martes, dado que el salón tiene gran capacidad y también la posibilidad de que la multitud tuviera aire acondicionado para no sufrir los embates del calor rosarino.

Desde la organización pidieron a los fieles no asistir con reposeras ni heladeras, una estrategia que se aplicó para atravesar la espera cuando los templos no contaban con la capacidad necesaria para la gran convocatoria pero no que son necesarios en Metropolitano.

Leda en Chile

Las misas de Leda en Chile reunieron a más de 15 mil personas, donde encabezó dos jornadas multitudinarias, el sábado 6 y el lunes 8 de enero. La organización esperaba mucha menos gente, por lo que se produjeron algunos desbordes entre los fieles que asistieron, según reprodujo la prensa trasandina.

Durante su paso por el país vecino, la rosarina fue además noticia porque sus polémicas declaraciones sobre el origen del cáncer: aseguró que es una enfermedad "emocional" vinculada a "la falta de perdón". Estas palabras encendieron el alerta de médicos oncólogos del vecino país y también de la Asociación de Oncología de Rosario, que se preocupó por le impacto que esos dichos pudieran tener en los pacientes.

Además, estos últimos días la sanadora mostró su costado pop después de lanzar vía YouTube tres videoclips con temas de música religiosa, en donde se pueden ver imágenes de sus encuentros rosarinos.