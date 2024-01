Leda Bergonzi salió a aclarar sus dichos sobre el cáncer

Leda Bergonzi aclaró desde Chile, sus declaraciones en relación al cáncer. La mujer a la que le asignan curaciones había brindado algunas afirmaciones sobre la enfermedad que despertaron una advertencia desde el Arzobispado de Rosario, despegándose de las mismas.

“Yo te hablo claro. Aclaremos, de paso, porque esa nota fue divina, pero tomaron solamente eso. Y ahí está también como vivimos y como estamos, porque se podría haber comunicado un montón de cosas. Quería hablar de esto con muchas ganas. Se tomó de esto y realmente dan un mensaje desalentador”, sostuvo consultada sobre sus declaraciones, desde el Santuario Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Quinta Normal.

De acuerdo a lo que publicó La Tercera de Chile, Leda dijo que lo que ella hace, en relación a su fe, es “alentar a la gente a que se acerque al perdón”. “Yo lo que comento es que no veíamos a la muerte como una pérdida sino como una ganancia. Pasa que es un tema muy intenso. Me tomaron de sorpresa y contesté lo que me salió en ese momento porque soy de contestar, pero, para no sacar de contexto, nosotros acá no pedimos que la gente deje la medicina ni mucho menos. Sí creemos que Dios puede cambiar diagnóstico, por eso estoy acá y de hecho lo viví y lo experimenté”, aseguró.

“Es un tema delicado. Que todos los médicos que me estén escuchando que todas las personas que padecen esta enfermedad y me están escuchando se queden con este mensaje único: busquen a Cristo. Nada más, simplemente fue eso. No es desvalorizar a la medicina, al contrario, nosotros los acompañamos desde la fe”, sostuvo.

El sábado pasado, Leda congregó a miles de personas en el Templo Votivo de Maipú y fue consultada sobre el cáncer: “Él cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón. El cáncer es todo emocional”, aseguró la mujer.

A horas de conocerse sus expresiones, el Arzobispado de Rosario emitió un comunicado en el que se distancian de esta reflexión. “En consecuencia las expresiones de la Sra. Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia”, advirtieron.