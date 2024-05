Paro general: cómo será la actividad en Rosario el 9 de mayo

El próximo jueves 9 de mayo se realizará el segundo paro general de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el gobierno de Javier Milei. En Rosario, la medida de fuerza afectará el normal funcionamiento de la ciudad, tanto en el sector público como el privado.

En Rosario no habrá transporte público de pasajeros. La UTA nacional ya comunicó que adhiere y que su disposición es cortar el servicio desde las 00 y desde la delegación local definieron acompañar la medida.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que pasó durante el primer paro general donde hubo una gran manifestación en la zona del Monumento a la Bandera y por eso hubo una decisión de garantizar el transporte, en esta oportunidad el paro es sin movilización.

Qué gremios que adhieren al paro de la CGT:

Además de los sindicatos nucleados en la Confederación General de los Trabajadores, se suman los de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) por lo que la medida de fuerza tendrá alto impacto en las distintas actividades.

En lo que respecta al sector estatal, tanto Ate, como UPCN adhieren a la protesta por lo que la administración pública nacional y provincial permanecerá cerrada. Lo mismo pasará con las dependencias municipales de Rosario ya que el gremio también se plegó a la medida de fuerza.

Por el lado de Amsafé y Sadop, también confirmaron que no habrá clases el jueves. La decisión es para acompañar la protesta nacional y en continuidad del plan de lucha lanzado esta semana en rechazo del ofrecimiento salarial de la provincia, que afectará también el dictado de clases el miércoles, día en el que también habrá paro de estatales, médicos y municipales.

El sector de la sanidad también adhiere al paro general por lo que el jueves no funcionarán los centros de salud y solo se garantizarán las guardias mínimas para urgencias en hospitales.

El gremio de los judiciales también participa del paro por lo que tampoco funcionarán los tribunales provinciales y federales. Lo mismo ocurre con el Correo Argentino y con las oficinas de Aguas Santafesinas y de la EPE.

Por fuera del sector público, el paro general también tendrá su impacto en el sector privado. La adhesión de bancarios, empleados de comercio y gastronómicos hace que la actividad comercial se vea muy restringida. Los bancos directamente no abrirán sus puertas, en tanto que los negocios, bares y restaurantes, al ser uno de los sectores de mayor informalidad, puede que en algunos casos funcionen con la atención de sus dueños y en otros casos lo hagan con trabajadores que no están sindicalizados por no estar registrados.

La construcción y el sector industrial tampoco estarán activos este jueves porque tanto Uocra como Uom y Smata definieron adherir a la jornada de huelga.

Por último, también habrá una reducción en la cantidad de camiones que actualmente circulan por la región trasladando la cosecha ya que el sindicato de Camioneros también anunció su adhesión al paro por lo que los vehículos que circularán son los que conducen sus propios dueños.