Cómo se carga la Declaración Jurada de Prestación de Servicios

Con un sencillo trámite que podrán completar entre el miércoles y el viernes en el sitio oficial de Provincia, los docentes y asistentes escolares de escuelas públicas y privadas que no adhieran a la medida de fuerza podrán evitar el descuento establecido por el Gobierno para quienes paren este 8 de mayo, y seguir además completando el calendario para el programa Asistencia Perfecta.

Los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios provinciales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Instructivo

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Cabe recordar, que los agentes podrán efectuar el trámite del 8 al 10 de mayo inclusive.