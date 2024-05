El Gobierno pide declaración jurada a los docentes

El Gobierno de Santa Fe instrumentó una declaración jurada para discernir entre los docentes que ejerzan su derecho a la medida de fuerza del miércoles 8, de aquellos que no se acoplen al paro. Esto se debe a que la Provincia anunció que descontará el día a los trabajadores estatales y docentes que no asistan a sus puestos laborales.

La medida fue confirmada este lunes por los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, de Economía Pablo Olivares, y de Educación, José Goity, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

“Esta declaración jurada lo que hace es permitir discernir quién ejerce el derecho de su libertad a trabajar, de aquellos que ejercen su derecho constitucional a adherir a una medida de fuerza, a los fines administrativos para no abonar la prestación no efectuada; mientras que se le abona el día normalmente a quien declara haber ido a trabajar”, señaló Olivares.

La declaración jurada distingue entre quienes decidieron prestar servicio, quienes pretendieron hacerlo, pero la escuela estaba cerrada y quienes no debían trabajar ese día. De no completarse el documento antes del 10 de mayo, se presume la adhesión al paro.

Críticas

“Que la provincia de Santa Fe, exija que los docentes declaren si van a hacer paro o no, ya es grave. Que lo hagan a través del sistema Mi Legajo, donde tiene todos los datos laborales y personales, es todavía más grave. Que se llegue al punto donde se exija que declaren si harían o no harían paro, aún cuando no trabajen el miércoles, es de una gravedad institucional terrible”, apuntó el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero.

En ese sentido, agregó: “En los peores regímenes autoritarios no se han pedido este tipo de cosas. En la democracia no hay antecedente de que se exija a un trabajador o una trabajadora que diga si va a hacer paro o no un día que no trabaja”, insistió el dirigente gremial.

De acuerdo a su postura, lo que está haciendo el gobierno de Santa Fe, “es de un profundo desconocimiento de la realidad del empleo público”. “Va a haber un paro que abarca a todos los gremios de la actividad pública de Santa Fe, lo que demuestra el profundo descontento que hay con el gobernador Pullaro”, aclaró.

“Que se avasallen las instituciones y se obligue a la gente a declarar si va a hacer paro o no un día que no se trabaja, es de una brutalidad propia de los gobiernos totalitarios e impropia de los gobiernos de la democracia. El gobernador debería reflexionar si es el camino que quieren seguir para la provincia de Santa Fe”, concluyó.