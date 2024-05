Investigadores santafesinos descubren yogur que mejora los problemas gastrointestinales

Científicos del CONICET en Santa Fe han desarrollado un yogur destinado a mejorar los síntomas gastrointestinales. Aunque todavía no está disponible para la venta, se espera que pueda estarlo en un futuro cercano y que su precio sea comparable al de un yogur convencional.

Al ser consultado en el aire de Cadena Oh!, sobre qué diferencia hay con otro yogures con los mismos fines en el mercado, Gabriel Vinderola, científico involucrado en la investigación, explicó: “No quisiera decir que algo es mejorado respecto a otro, tendría que hacer como hacemos los científicos un estudio clínico donde uno ponga dos productos y lo compare. Hemos medido parámetros en sangre, en materia fecal, de estudiar esta cuestión de la microbiota intestinal. Y cuando probamos este con un grupo de 35 personas vimos que todas esas cuestiones se mejoraban".

Composición del yogur

El investigador destacó que el yogur está “enriquecido en proteínas, lo cual te va a dar más saciedad y va a permitir que llegues a la próxima comida sin el famoso ´picoteo´. La segunda está reducido en lactosa. No tiene azúcares agregados, solamente apenas con un edulcorante natural”.

Comercialización y precio

En cuanto a la comercialización, Vinderola señaló que aún no está a la venta, pero expresó su esperanza de que pronto se avance en la transferencia tecnológica. “Buscamos que una empresa láctea esté con ganas de hacer un acuerdo con la universidad, dónde se le transfiere la tecnología y esa empresa pueda hacerlo. Pero no es la única forma, también puede tener una aplicación social, donde algún programa de gobierno lo pueda producir y vehicular en los hogares de ancianos, en jardines de infantes, en comedores escolares, realmente puede tener una aplicación privada pública y no son excluyentes”.

Finalmente, sobre el costo, afirmó: “El costo es el costo de un yogur normal de góndola. No tiene nada raro respecto a un yogur, tiene una suma de cuestiones, pero que son cosas factibles, en principio no debería estar alejado de lo que de lo que sale un yogur en el mercado”.

