Internaron a Emilia Mernes tras cancelar sus shows en Buenos Aires

Emilia Mernes canceló sus shows la semana pasada en el Movistar Arena de Buenos Aires por problemas de salud, y reprogramó las fechas para que las personas puedan volver a asistir a los recitales. Sin embargo, en las últimas horas fue internada y desde su equipo de prensa dieron un comunicado en la redes.

"El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo", comenzaron diciendo en el comunicado.

"Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo", aclararon.

Luego, anunciaron cómo será la modalidad para los que compraron las entradas: "Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo. Se informará a través de redes sociales cómo siguen sus conciertos inmediatos".

EL COMUNICADO DEL EQUIPO DE PRENSA DE EMILIA MERNES TRAS SU SALUD. (CAPTURA: X)

"Toda la información adicional será compartida en las RRSS de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena", finalizaron en el comunicado.

¿Por qué internaron a Emilia Mernes?

Si bien no se dio mucha información sobre su estado de salud, varios especularon con que podría ser un resfrío. Sin embargo, Fefe Bongiorno, panelista de LAM (América TV) e influencer, aclaró que sería mucho más que eso, aunque nada grave.

“Está internada en observación, es para hacerle los estudios. El show que se había pospuesto para mañana se volvió a posponer para fines de mayo, creo que para el 26. Así que bueno, para la gente que dudaba de la enfermedad, que decía 'ay es un resfrío'. No es una bol*dez, es una piba que labura un montón, lo da todo durante dos horas y de verdad. Si no pudo, es que no pudo", aseguró.

La cantante argentina había cancelado su show del viernes 3 de mayo, y explicó los motivos con lágrimas en sus ojos arriba del escenario.

"Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón. Realmente no puedo", comenzó diciendo la cantante argentina.

"Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal, y el médico me dijo que no puedo así. Quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá", remarcó.

Por otro lado, debido a la agenda que Emilia Mernes ya tenía pactada, hay otros conciertos que también fueron modificados, entre ellos los dos de Uruguay del 4 y 5 de mayo, que pasaron para el 12 y 13 de mayo respectivamente.

Fuente: Exitoina