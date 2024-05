Accidente múltiple en la autopista Rosario-Córdoba generó un caos vehicular

Un choque múltiple provocó el colapso de la circulación en la dirección hacia Rosario de la autopista que une esta ciudad con Córdoba. El incidente ocurrió poco después de las 7 de la mañana, a la altura de la bajada de Funes.

“Un susto terrible, íbamos para la escuela, pusimos balizas porque estaban todos parados y nos empezaron a chocar de todos lados. Nos arrastraron de atrás, no sabemos si fue el camión que no pudo frenar o qué, pero los autos no veníamos tan fuerte porque recién subíamos a la autopista de Funes”, relató uno de los afectados por el accidente.

Dos personas que viajaban en un vehículo utilitario fueron trasladadas en una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

En el lugar trabajaron bomberos locales, personal policial y de Protección Civil de Funes. Debido a la gran cantidad de vehículos involucrados, el tráfico estuvo interrumpido por poco más de una hora, lo que generó una congestión de aproximadamente 10 kilómetros.