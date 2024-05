Santacroce sobre el accidente en la autopista: “Nosotros venimos y asistimos, pero no tenemos herramientas para semejantes catástrofes”

El intendente de Funes, Roly Santacroce, realizó un enérgico reclamo al gobierno nacional desde el lugar del siniestro que generó heridos y un considerable caos vehicular. Según el intendente, a pesar de la relevancia de esta vía, carecen de equipamiento para responder a emergencias significativas.

“Si en este momento llegábamos a tener un micro con 40 personas que volcaron, no tenemos las herramientas para darle los servicios. Esto está abandonado, no sabemos qué hacer”, expresó con pesar.

Además, añadió: “Nosotros venimos y asistimos con los elementos normales, pero no tenemos herramientas para semejantes catástrofes”.

Para concluir, Santacroce afirmó que en la actualidad no poseen interlocutores ante la Nación para exponer estas problemáticas. “La solución es que el gobierno nacional implemente con urgencia los servicios esenciales para una autopista. No tenemos con quién hablar, Vialidad Nacional no cuenta con un director ni delegado”, afirmó.