Cristina Kirchner en Quilmes: "Te puede haber votado el 60%, pero si la gente se caga de hambre ¿De qué sirve?”

Cristina Kirchner tomó la palabra ante la militancia este sábado por primera vez en la era de Javier Milei como presidente de la Nación. En el acto, realizó fuertes definiciones sobre el gobierno nacional y también en función de la interna del peronismo.

La expresidenta expresó sus diferencias con Javier Milei: “El sacrificio del pueblo es inútil, siento que hubiéramos retrocedido hasta nuevamente el lugar de partida. Lo que voy a comparar es empírico, lo vivimos, no es ideológico”.

“No creo en esto de la derecha y la izquierda, son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia y realidad, provienen de los países colonizadores”, aclaró.

Uno de los temas que más criticó Cristina sobre Milei fue el anuncio del actual presidente acerca del superávit fiscal de Argentina. “No pagaste Camesa, las obras públicas, es como que ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el agua, el alquiler, la señora que trabaja, digas que tenés superávit. No, hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés, no tenés superávit”, sentenció.

“Nosotros construimos legitimidad en la gestión. Nos hicimos cargo de la historia, no fuimos héroes”, agregó. “Te puede haber votado el 60%, pero si sos gobierno y la gente se caga de hambre, no puede llegar a fin de mes, pierde el trabajo. ¿De qué sirve?”, se preguntó la dirigente.

“Por más que el presidente se enoje, se burle, haga caritas. No tiene plan de estabilización. No es una cuestión técnica, es una cuestión política y social, la sociedad y los empresarios tienen que creer en eso para atener efectividad. Este gobierno no lo tiene: es solamente un plan de ajuste”, sentenció.

Interna del peronismo

En otro segmento del acto, Cristina Fernández de Kirchner apuntó los cañones hacia la interna en el peronismo. “En 2019 nos eligieron porque se acordaban cómo habían estado hasta 2019. El problema fue cuando alguno pensó que nos habían votado por los buenos modales. Cuando pensás eso y dejas de lado todo lo otro, terminamos como terminamos. Me hago cargo, no esquivo el bulto, pero siempre voy de frente: no soy de las que tiran la piedra y esconden la mano”.

“No es hora de reproches. Hay mucho burro suelto y unos cuantos vivos que aprovechándose de esa burrez instalan cosas que no son. No podemos salir a la bartola y salir a los canales de TV a putear a un compañero. Vayan a hablarle de lo que le importa a la gente, por qué me llega una factura (de servicios) tan alta”, disparó.