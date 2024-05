Yanina Latorre fulminó a Pampita por decir que “es una conductora cara pero lo vale”

Tras su desempeñarse una vez más como jurado de Bailando 2023, Carolina Pampita Ardohain bajó el perfil durante todo el verano limitando sus apariciones solamente al ámbito de las redes sociales, y por eso Santiago Sposato de LAM la sometió a un cuestionario a quemarropa.

“¿No tener grandes presupuestos te deja fuera de la televisión?”, le preguntó el cronista que hizo enojar a Delfina Chaves. “No, es una elección personal también. Hay presupuesto si quisiera hacer algo, pero hoy elijo tal vez estar en otras cosas que me divierten, que me entusiasman”, contestó Carolina.

“Y siempre que aparezca algo que tengo ganas de hacer, le voy a poner toda la energía a eso, más allá de qué presupuesto tenga”, agregó la modelo. “Pero vos con tu trayectoria y tu imagen, ¿no sos una conductora cara para el medio?”, arriesgó Sposato y ganó: “Sí, soy muy cara, pero lo valgo”, aseguró Pampita.

YANINA LATORRE FULMINÓ A PAMPITA TRAS ESCUCHARLA DECIR QUE ES “CARA PERO LO VALE”

Tras esta afirmación, la imagen volvió a estudios, donde Ángel notó la cara de Yanina Latore y la chicaneó para hacerla reaccionar. “¿Hizo un chiste ella cuando dijo ‘soy muy cara, pero lo valgo’ o lo piensa?”, quiso saber la panelista, que hace unos meses mantuvo un fuerte cruce con la modelo por una crítica hacia su hija Lola Latorre.

“Pero se ríe”, agregó, dando a entender que lo tomaba para el lado del humor. “Pide, a ella le gusta más la guita que nada, más que a todos nosotros juntos. Y negocia ella hasta el último centavo”, agregó Ángel mientras Yanina reconocía que “trabaja mucho, es verdad”

“Igual que no diga que no va al teatro porque quiere estar con los pibes, porque en el hotel de los famosos grababa las 24 horas”, advirtió Yanina, que acotó que “no es buena actriz”. “Todos tenemos límites, o sea, ¿qué vamos a hacer? En la película que hizo no está bien”, cerró, en referencia a Desearás.

Fuente: Ciudad magazine