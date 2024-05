¿Ovnis en Venado Tuerto?: mirá qué fue la luz que surcó el cielo venadense

Cerca de la medianoche en Venado Tuerto, una luz inusual atravesó el cielo, generando millones de reacciones y conjeturas. Según los testigos, el fenómeno se mantuvo en movimiento por unos 10 minutos antes de desaparecer, captando la atención del publico.

El Observatorio Astronómico Galileo Galilei aclaró que la luz correspondía al cohete chino Long March 3B/E, lanzado para colocar satélites en órbita. El ascenso del cohete fue un verdadero espectáculo visual.

Víctor Casadey, director del observatorio móvil, compartió su experiencia: “A las 23.40, Pablo Podio me alertó sobre luces inusuales en el cielo de Venado Tuerto. Me envió una foto, lo que me motivó a levantarme y observar el fenómeno primero a simple vista y luego con un telescopio desde mi patio, a pesar del frío de la noche (unos 4° C).”

“Lo que observamos fue una nube de gas blanca grisácea, muy visible, moviéndose de oeste a norte. Era el cohete chino Long March 3B/E ascendiendo a gran velocidad”, explicó Casadey. Además, informó: “El evento fue visible en cielos de toda Argentina y hay reportes de avistamientos en gran parte de Sudamérica”.

Casadey también mencionó la rápida reacción de la comunidad: “Recibimos consultas de varias localidades del sur santafesino, llenas de especulaciones y asombro. Es crucial transmitir tranquilidad a la población y proporcionar una explicación a un suceso que no es habitual”, enfatizando que el evento fue breve y que logró captarlo con binoculares y telescopios, además de tomar fotografías.