Rodrigo Aliendro: "El título fue algo hermoso que no me voy a olvidar nunca en la vida"

El volante Sabalero mostró la felicidad por el campeonato obtenido y lo difícil que se les hizo a los jugadores de Collón enfocarse en el partido de hoy a causa de toda la fiesta que había preparada post partido.

Leer también: Colón festejó el campeonato con los hinchas en el estadio Brigadier López

"El título fue algo hermoso y único que no me voy a olvidar nunca en la vida, al igual que toda mi familia".

"Anoche vi el gol que le hice en la final a Racing. No me gusta verme, pero ese día nos sentimos bien como equipo y salió todo perfecto. Cuando tengo un tiempo lo miro otra vez, porque lo disfruto y me emociona".

"Hoy nunca conseguimos meternos en el partido, estábamos idos. Sabemos que vienen cosas importantes, tenemos que mejorar para llegar de la mejor forma a diciembre".

Con info de Radio Gol