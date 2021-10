Habló la esposa del docente acusado de abuso: "Hay cinco profesionales que descartan el hecho"

Juan es el docente acusado de haber abusado a alumnas que asisten al jardín de infantes Ceferino Namuncurá, ubicado en el barrio Yapeyú de la capital provincial. Ayer, el juez Gustavo Urdiales en el marco de la audiencia, dispuso que el hombre de 45 años permanezca detenido con prisión preventiva tras haber sido imputado por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de tres menores. Al respecto, quien salió públicamente a defenderlo es su esposa Fernanda.

"Uno a veces no sabe la fuerza que tiene hasta que las situaciones lo llevan a tener que poner todo de sí para algo, y sobre todo cuando es una situación de esta magnitud; que uno siente que es injusto. Tengo el apoyo de muchísima gente y eso lo quiero destacar", manifestó Fernanda en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

En relación a la causa, sostuvo: "Pude leer junto con mi abogado todo el expediente y hay cinco profesionales que descartan el abuso y que descartan que la menor sea la que expresa el abuso. Lo que pido es que la sociedad tenga un mínimo de sensatez frente a estas cosas. Pensemos lo que está pasando, cómo se puede destruir de esta manera la vida de una persona. Mi marido tiene 25 años de docencia y hace 10 que trabaja en el jardín".

La esposa del docente, dijo que "por un lado, tengo que ayudar a Juan, mi compañero a poder afrontar esta situación, a pensar cómo apoyarlo, cómo ayudar al abogado para que salga a la luz la verdad, para que puedan conocer quién es él; que se descubra cómo trabaja, cómo lo hace en el jardín que es un espacio que jamás podría ocurrir un hecho así porque está a la luz de toda la comunidad el patio, de puertas abiertas".

Fernanda dijo que debería estar enfocada solo en eso "pero a la vez tengo que resolver un huracán que se me vino encima como es el hecho de perder mi casa, mis mascotas, todo lo que tengo. Todos estamos de acuerdo en que los niños tienen derechos, deben ser resguardados. Acá hay niños que se sospecha de abusos y sin dudas hay que investigar. Pero hay otros tres niños -en relación a sus hijos- que se quedaron sin hogar, que fueron vulnerados, invadidos, violentados y es importante que entendamos que esa no es la forma de resolver las cosas. Esa no es la justicia que queremos para nadie".

En Cadena OH!, con la voz entrecortada la mujer manifestó: "No hay nada que pueda justificar un hecho como el del viernes y tampoco hay nada que pueda justificar que habiendo aportado todos los videos donde se puede ver a las personas, lo que cada una hizo frente a mi casa, no haya detenidos. Al punto que el sábado me llegan a agredir nuevamente; hoy tengo miedo y cuidado por mis hijos y seguridad".

"Mis hijos tienen 20, 15 y 12 años", contó Fernanda, y agregó: "Ellos pasan por diferentes momentos durante el día, desde ponerse resolutivos hasta estar apáticos, desolados: no querer salir, ver a sus amigos. Es muy difícil estar en todo esto".

Siguiendo con su defensa, resaltó que "nadie que conozca a Juanchi pone en duda qué persona es, su integridad. Es una persona tan transparente, que ha compartido muchos espacios, proyectos, ideales, sueños con tantas personas. Los que lo conocen hablan por él. Entiendo que la Justicia tiene que actuar y no se va a dejar llevar por la cantidad de gente que lo apoya. Es sin duda algo que debe investigarse y estuvimos a disposición desde el primer momento. Es tremenda esta situación en la que estamos y a la que nos han llevado".

Por último, Fernanda pidió que se investigue a fondo "para que no se siga causando más daño y hay que hacerlo de manera ágil. Si uno ve el jardín, conoce sus instalaciones y habla con los profesores se va a dar cuenta que es imposible que un hecho así ocurra ahí. De eso se tiene que ocupar la Justicia, de estar mirando qué pasa en el jardín y poder comprobar cómo se trabaja. Están destruyendo también a la institución: hay docentes amenazados".

