Presentaron los 50 mejores restaurantes del mundo: un argentino entre los primeros

El listado de los cincuenta mejores restaurantes fueron mencionados en los World's 50 Best Restaurant Awards, el evento patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna.

En Amberes, la ciudad portuaria de Bélgica, se llevó adelante la entrega de estos premios. En ella, se presenciaron 26 países de los cinco continentes, y además se anunció el nuevo número uno en el encabezado.

René Redzepi, el máximo galardonado, subió al escenario para recibir la doble distinción de su restaurante Noma como The World’s Best Restaurant 2021 y The Best Restaurant in Europe 2021.

El certamen, por su parte, está avalado por la certificación de la consultora de servicios profesionales Deloitte.

Los primeros 15

Noma (Copenhague, Dinamarca). Se trata del restaurante de tres estrellas Michelin del chef danés René Redzepi abrió por primera vez en el barrio de Christianshavn en 2003 y ocupó el primer lugar en los premios World's 50 Best Restaurants en 2010. Geranium (Copenhague, Dinamarca) Asador Etxebarri (Axpe, España) Central (Lima, Perú). Se trata del mejor restaurante de Sudamérica. Disfrutar (Barcelona, España) Frantzén (Estocolmo, Suecia) Maido (Lima, Perú) (Sube tres puestos) Odette (Singapur). Se trata del mejor restaurante de Asia. Pujol (Ciudad de México, México). Se trata del mejor restaurante de Norteamérica. The Chairman (Hong Kong). Fue el premio al que escaló más alto. Den (Tokio, Japón) Steirereck (Viena, Austria). Fue el premio Arte de la Hospitalidad. Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Se trata de una parrilla en el barrio porteño de Palermo. Este es catalogado como el mejor restaurante de Buenos Aires y uno de los mejores del mundo, no ofrece comida hecha. Sin embargo, abrió su carnicería, que permite comprar sus célebres cortes madurados para cocinarlos en tu casa. Mugaritz (San Sebastián, España) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia). Fue el premio Mayor Entrada Nueva.

Fuente: Ambito