Adrián Taffarel y los juveniles de Newell's: "Los conozco, era el momento de estar en Primera"

El entrenador interino de Newell's, Adrián Taffarel, evaluó el rendimiento y el resultado del triunfo ante Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa. En diálogo con la prensa, manifestó: "Aposté a muchos juveniles porque los conozco, la mayoría juega en Reserva y era el momento de estar en Primera. Había una gran necesidad de ganar. Puse muchos juveniles y había que respaldarlos".

Leer también: Hincha de Newell's se hizo viral por estudiar en pleno partido

Y amplió: "Después del partido ante Sarmiento no me gustó el equipo, no dio respuestas, hoy los jugadores se brindaron al máximo".

Más adelante, señaló: "La gente viene a ver a Newell's ganar y tienen que saber que nosotros damos todo por conseguirlo, me pone contento cómo festejó el hincha y empujó con su aliento".

Sobre la reaparición del capitán Maxi Rodríguez, contó: "Esta semana Maxi se sumó al grupo y nos dijo que estaba a disposición. Hoy se brindó para el equipo y tenemos que seguir trabajando para que mejore la parte física".

Por último, Taffarel se refirió a su situación en el cargo: "Uno acepta las reglas del juego, me pidieron que me haga cargo del primer equipo y lo que después decida el presidente no me involucra, él y la Comisión Directiva tomarán la decisión".

Con info de TyC Sports