¿Por qué no votó Lionel Messi en Rosario?

El crack del París Saint Germain se encuentra concentrado con la selección en Ezeiza y a pesar de estar a menos de 400 kilómetros de su ciudad natal, no puede sufragar en el país aunque hubiese querido, informa Olé.

Es que Leo está domiciliado desde hace muchos años en Barcelona y por eso figura como argentino en el exterior. Es decir, si pretendía participar de la jornada democrática sólo podía hacerlo en el Consulado Argentino en la capital catalana porque así figura en el padrón.

Messi tampoco debe justificar el no voto y mucho menos pagar la multa por no acudir a su centro asignado porque para los argentinos en el exterior el sufragio es optativo, al mismo tiempo que no están habilitados para elecciones Primarias Abiertas Secretas y Obligatorias (Paso).

La selección argentina, que el viernes le ganó 1-0 a Uruguay en Montevideo y quedó muy cerca de la clasificación al Mundial Qatar 2021, se prepara para recibir en San Juan a Brasil, el martes desde las 20.30.

