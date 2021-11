La novia de L-Gante, picante tras ver el video del cantante con Cinthia Fernández

Tamara Báez, novia de L-Gante, se enojó con Cinthia Fernández y lo manifestó en las redes.

La panelista de LAM está en la mira de la novia del cantante por un challenge en donde aparecía muy cerca de él. En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) contó Estefanía Berardi que la molestia de la joven, que acaba de ser mamá, es real.

“Yo empecé a averiguar y lo que me dicen es que a Tamara no le gustó nada esa escena del beso que no llega a ser un beso, pero las bocas están muy cerca. Le pareció innecesario”, señaló la panelista.

Sin embargo, Pampito se despachó con un picante dato. “Cinthia hoy va a ir al VIP a ver a L-Gante, así que Tamara que se acostumbre”, lanzó, a quemarropa.

Estefi explicó el motivo del malestar de Tamara con Cinthia: "Ella dice que siempre lo banca con el laburo, con las giras, pero que el beso es innecesario". Y también reveló la información que le llegó del detrás del challenge: "A mí lo que me dicen es esa escena la propuso Cinthia”, contó.

Fuente: Ciudad Magazine