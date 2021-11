Unión goleó a Atlético Tucumán y se ilusiona con la Copa Sudamericana

El partido se llevó a cabo en el estadio 15 de abril, en la capital santafesina, y los tantos de Unión fueron anotados por Juan Manuel García, en tres ocasiones, dos en el período inicial y el primero de tiro penal; y el último, de cabeza, en la segunda etapa.

Unión fue un justo y claro vencedor, debido a que dominó el juego de comienzo a fin, se lució en varios pasajes del encuentro y arrinconó a esta floja versión de Atlético contra el arco de Cristian Lucchetti, quien resistió los embates del "Tatengue" durante más de media hora, hasta que llegó la apertura del marcador.

A los 33 minutos, precisamente Lucchetti derribó en la entrada del área grande a Juan Nardoni en el intento por cortar un ataque de Unión: penal, bien sancionado por el juez Nazareno Arasa y convertido por Juan Manuel García, con un tiro bajo al palo derecho del arquero, quien eligió el otro sector.

El tanto del local no hizo variar el trámite del cotejo y Unión siguió con el control del juego y alcanzó el segundo a los 39 minutos, tras una muy buena maniobra ofensiva, un desborde de Gastón González por izquierda, para ejecutar centro atrás y cederle el gol a Juan Manuel García, quien debajo de los tres palos la envió a la red y puso el 2 a 0.

La parte final continuó con predominio de los santafesinos, quienes hicieron correr la pelota y establecieron claras diferencias ante este flojísimo Atlético, ya sin entrenador por la renuncia en la semana de Pablo Guiñazú y con Martín Anastacio como DT interino.

A las 7 minutos, Juan Manuel García marcó el tercero, se quedó la pelota del partido y, de cabeza, tras un tiro libre de Imanol Machuca, estableció el lapidario 3 a 0 final, que no fue más amplio por el palo y varias intervenciones de Lucchetti.

Con este resultado, Unión suma 31 unidades, está decimotercero y se ubica, por el momento, en la última plaza de clasificación para la Copa Sudamericana del 2022; por el contrario, el "Decano" tucumano se quedó con 23 puntos, a dos del último Arsenal de Sarandí y en la vigesimotercera ubicación de la tabla.

En la próxima jornada, la vigesimocuarta, Unión visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, el viernes desde las 19.15; mientras que Atlético se presentará nuevamente en Santa Fe contra Colón, en el mismo día y horario.

Síntesis del partido

Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Ezequiel Roldán, Juan Portillo y Juan Nardoni; Imanol Machuca, Juan Manuel García y Gastón González. DT: Gustavo Munúa.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Ruíz Rodríguez, Leonardo Heredia, Cristian Erbes, Abel Bustos y Ramiro Carrera; y Augusto Lotti. DT: Martín Anastacio.

Goles en el primer tiempo: 33m. Juan Manuel García (U), de tiro penal, y 39m. Juan Manuel García (U).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Juan Manuel García (U).

Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Jaoquín Pereyra por Cristian Erbes (AT) y Renzo Tesuri por Ramiro Carrera (AT); 13m. Nicolás Cordero por Juan Manuel García (U) y Nicolás Peñailillo por Gastón González (U); 19m. Cristian Menendez por Augusto Lotti (AT); 34m. Mauro Pittón por Juan Portillo (U) y Marco Borgnino Juan Nardoni (U); 37m. N. Laméndola por Leonardo Heredia (AT) y Óscar Benítez por Ramiro Ruíz Rodriguez (AT); y 42m. Lucas Esquivel por Claudio Corvalán (AT).

Amonestados: Abel Bustos (AT), Ramiro Carrera (AT), Cristian Erbes (AT), Juan Portillo (U), Yonathan Cabral (AT) y Ramiro Ruíz Rodríguez (AT).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: "15 de Abril"