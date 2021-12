Descubrieron que Esteban Lamothe está de novio con una conocida humorista

Juariu no para de dar a conocer romances 2.0. Primero fue con Lali Esposito y el Tucu Correa. Ahora, le toco el turno Esteban Lamothe y una conocida humorista. A fines de octubre, Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szaechtman, tras cuatro años de relación y pese a que se lo relacionó con Ángela Leiva, ahora Juariu descubrió que el actor pasó el fin de semana en una chacra junto a la humorista Charo López.

"Lamothe ahora que está soltero no quiere dejar títere con cabeza", había dicho Ángela Leiva en Los Ángeles de la Mañana para despejar los rumores sobre su supuesta relación con el actor, que por su parte había adelantado que quería una nueva relación “más flexible”.

“Hay que hablar, no tengo como una cosa o una idea exacta de cómo tiene que ser una pareja. (…) Si tuviera una relación nueva, me gustaría que sea más flexible, más amable. Yo sí quiero un compromiso, pero con la persona. Hay personas fieles pero que no están comprometidas”, dijo en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Así las cosas, Juariu retomó su rol de detective de las redes y encontró en las stories de Esteban Lamothe una coincidencia con las de Charo López, una humorista que actuó en varias ocasiones con Malena Pichot.

“Mucha foto solo pero acompañado”, escribió Juariu junto a algunas de las capturas, y agregó: “¿Quién le saca las fotos? Solo no está”, junto a fotos en las que el actor se muestra caminando por una chacra y a bordo de un automóvil junto a un perro.

“Bueno, bueno, es el mismo lugar”, razonó Juariu al corroborar que Charo López posteaba fotos en el mismo terreno y con “los mismo perritos” con los que se lo veía a Esteban Lamothe en sus fotografías. ¿Caso cerrado?

Fuente: Ciudad Magazine