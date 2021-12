La Justicia rosarina autorizó el casamiento de dos menores

Un juez de Rosario autorizó a una menor a casarse con su novio, ambos de 16 años. La chica acudió a la Justicia luego de que su madre no diera consentimiento para que contrajera matrimonio.

La abogada Inés Belluccia, patrocinante de la adolescente, solicitó que se le permita a la chica contraer matrimonio a pesar de que no alcanza la edad mínima. La madre de la adolescente se opone a que se case, aunque el padre dio su consentimiento. Los padres del novio están de acuerdo con el casamiento.

Ella pasó a cuarto año del secundario y él a quinto. Hace un año que están de novios y recientemente decidieron casarse. El chico tiene trabajo temporario hasta marzo y luego iniciaría un emprendimiento, con el que lo ayudaría su padre, además de seguir la carrera de ingeniero agrónomo.

El juez de Familia, Ricardo Dutto, autorizó el enlace matrimonial con un argumento que no pasó desapercibido. “En esta vida tan corta donde hay personas que están dispuesta a ser feliz uniéndose en matrimonio contra todos los pronósticos contemporáneos donde es fácilmente verificable la casi absoluta existencia de nupcias entre una o ambas personas menores de edad, el Estado que regula las relaciones interpersonales a través del derecho, no debe obstaculizar esa realidad “extra legem” (costumbre que regula una situación no prevista por la ley), como es el amor”, aseveró.

“Como discurría Julio Cortázar cuando con Aurora “incurrieron” en matrimonio, permitamos que sus manos duerman de noche entre las de él”, agregó el magistrado según el sitio Tiempo de Justicia tras darle la dispensa judicial para el matrimonio.