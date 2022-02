La familia de Vanesa Castillo deberá pagar la deuda del femicida y solicita ayuda

Juan Ramón Cano fue condenado el 21 de septiembre del 2020 a cadena perpetua por el crimen de la docente Vanesa Castillo, ocurrido en febrero de 2018 en la puerta de la escuela Victoriano Montes de Alto Verde.

La sentencia del juicio le ordenaba asumir las costas del proceso y de la apelación. Sin embargo, como el condenado se declaró insolvente, la ley de honorarios profesionales prevé que el pago sea asumido por la querella, por lo que la familia de la víctima deberá hacerse cargo con un dinero que no tiene.

“Nosotros teníamos la certeza que Cano era el culpable, por las pruebas y los testigos del hecho, por lo que no teníamos chance que nos tocara pagar a nosotros. Incluso la abogada nos había dicho que nosotros no teníamos que pagar nada y si se lograba probar la responsabilidad del Estado, era este quien debía afrontarlo, cosa que finalmente no se logró”, narró Silvia Castillo, hermana de Vanesa.

En las últimas horas, Silvia fue comunicada que el equipo de abogados que acompañó a la familia durante el proceso iniciará el juicio de apremios para cobrar sus honorarios, “lo que significa embargar nuestros sueldos, pero yo hace dos años que ya no tengo trabajo y mi mamá cobra la mínima por ser jubilada, por lo que lo único que quedaría es embargar la casa y rematarla”, explicó al aire de Cadena OH!.

Silvia reconoció que la relación con los abogados hace tiempo “es muy mala”, con un diálogo roto, incluso durante el mismo juicio. “Ellos han esperado que yo pudiera presentar un plan de pago, pero como no tengo trabajo no puedo hacerlo. Estoy viviendo de la venta de empanadas donde a lo sumo puedo hacer unos 20 mil pesos al mes, por lo que no puedo ofrecerles una cuota”, confesó.

“Cuando la doctora Walker me mandó un mensaje para decirme que me iba a cobrar y que si quería podía hacerle un apremio a Cano, no entendí lo que me decía, por lo que hablé con varias organizaciones sociales. Me dijeron que nunca habían tenido un caso donde se le requiriera a la familia de la víctima el pago. Fui a la defensoría del pueblo, pero me informaron que para estas cosas no asesoraban porque se trataba de cuestiones entre particulares. Finalmente, conseguí abogados de organizaciones sociales de Rosario que me dijeron que la ley prevé que el abogado puede optar a quien cobrar”, agregó.

Según explicó Silvia, el monto adeudado asciende a la suma 45 JUS en $404.425 más aportes, que hacen un total de 457.000 pesos. Por ello, la familia de Vanesa comenzó una campaña para recaudar el dinero necesario para cubrir el reclamo. Los aportes pueden realizarse a la cuenta de Plus Pagos con el CVU 0000006200000012771048, o a través del alias: XVANESA.

