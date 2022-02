Wanchope Ábila habló de todo

El delantero Ramón Wanchope Ábila, tras su paso por Boca y la MLS, aseguró que no tiene "revancha con nadie", a la vez que indicó que está "con muchas ganas de hacer las cosas bien" en Colón de Santa Fe, club al que quiso ir "desde el primer momento" que lo contactaron.

"No es una revancha, no la tengo con nadie", expresó Ábila en una conferencia de prensa en la cual fue presentado oficialmente como jugador del equipo santafecino, tras lo cual dijo: "Estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien y de colaborar con el club. Colón adquirió el cien por cien de mi pase y estoy agradecido a todos los que colaboraron".

Asimismo añadió: "Dije desde el primer momento que quería venir, me interesa jugar todo lo que va a jugar el club, la calidad del plantel genera muchas más ganas. Fue una semana tranquila, sabía que las negociaciones iban a llegar a buen destino, sabía que las cosas se iban a dar".

Al ser consultado acerca de su pase frustrado al fútbol chileno, indicó: "Lo de Colo Colo no se dio porque desde Boca nunca respondieron, no porque yo no haya querido. La verdad que la propuesta seducía y uno sabe la situación del país. Cualquier país de afuera seduce. Ese era no el inconveniente, pero el tema era la salida y eso se fue dilatando".

"Estoy bien, hice la pretemporada con Boca, me falta ritmo de juego, pero lo voy a ir ganando con los entrenamientos y los partidos, tengo muchas ganas de jugar. Mi única meta desde que juego a la pelota es meter muchos goles y espero meterlos este año", aseveró.

Además manifestó: "No me equivoqué al elegir a Colón porque encontré un gran grupo desde lo humano y lo deportivo. Estoy esperando para poder hacer mi debut, pero Julio Falcioni decidirá cuándo contará conmigo".

"Hablábamos todos los días con Julio Falcioni, con Mario Sciacqua cuando fue a Buenos Aires con las negociaciones que fueron duras" dijo, tras lo cual señaló: "Cuando uno habla con Julio sabe que uno habla con una persona de mucha experiencia".

Con info de Ovación Mendoza