Jorge Broun habló de su recuperación y le tiró flores al "Kily" González

En una charla a solas con El Tres en su casa, mientras compartía momentos con su familia, “Fatu” se tomó un tiempo para hablar del fútbol argentino, de Central, de Cristian González y de lo que se vendrá en la séptima fecha, el clásico frente a Newell’s.

“Veo bien al equipo, mejoró, corrigió errores, me gustó la actitud que tuvieron. Al Kily lo veo más tranquilo, está trabajando con Marcelo Márquez, un psicólogo que lo ayuda, lo tranquiliza. Marcelo está capacitado y ayuda al grupo en general, trabajó en distintos equipos (fue coordinador juveniles en Central en el 93, luego estuvo en el plantel profesional de Velez en 2007 y luego en la Selección de fútbol de Perú en el 2015) y eso nos da un apoyo extra y está sumando al plantel. Esperemos no verlo más tan calentón, por ahí se le salta la cadena, pero por ahora lo veo más relajado”, finalizó entre risas Broun.

El arquero también fue consultado sobre los errores defensivos en el torneo anterior: “Recién arranca el campeonato y se mejoró contra Vélez, no nos llegaron tanto. Pero el Kily corre riesgos cuando ataca de la forma que lo hace. Queremos ser un equipo ambicioso y tratamos de achicar márgenes de errores, pero queremos ser protagonistas y pelear en los dos torneos, porque la historia de Central lo exige”.

“Marcelo Gallardo, no hay dudas, es el DT más importante por los años que hace que está y por lo que hizo. Durar tantos años, no se logra así nomás. Ganar tantos títulos, tener el prestigio es lo que lo destaca”, dijo Fatura.

En ese sentido, fue consultado por el lugar que ocupa el Cristian González en ese ranking: “El Kily va por ese camino, va por el camino de Gallardo, está hace dos años. No es fácil estar en esta ciudad, en este club, cómo trabaja. Ojala continué un poco mas por él y por el equipo”.

Quién es el mejor arquero en el fútbol argentino

“Hoy por hoy está lesionado –se ríe –. Lo digo por Arias (arquero de Racing que se rompió ligamento cruzado de rodilla izquierda). Hay buenos arqueros, pero ninguno que pueda decir que es el mejor. Arias estaba en un buen nivel antes de la lesión, Armani nadie lo puede discutir por todo lo que ganó: Libertadores, distintos torneos internacionales y además selección nacional, pero su estilo no es de mi gusto”.

Y agregó sobre su lugar entre los mejores: “Yo disfrutaba cuando estaba jugando, Central me da todo, los resultados se daban y tenía un buen rendimiento. Pero en realidad no sé qué decirte sobre mí, para eso están ustedes que me tienen que evaluar, yo estoy tranquilo”.

Con info de Rosario3