Un tiburón de más de 100 kilos fue filmado este lunes por la noche en las cercanía de la Escollera Sur, Mar del Plata, por un grupo de pescadores.

"era un tiburón que calculamos, pesaba entre 120 y 130 kilos. Era un tremendo tiburón” (Darío Iturralde)

Darío Iturralde, quien lo filmó, aseguró en diálogo con 0223 que “todos los lunes a la noche hacemos pequeños torneos de pesca y nos juntamos 20 o 30 personas más la gente que habitualmente viene a la Escollera Sur a pescar. Y tipo 10:30 un muchacho ve algo comiendo algunos de los pescados que se tiran al mar, cerca de las piedras y me dice que era una foca. Cuando la veo, me doy cuenta que era un tiburón. Entonces la gente empieza a alumbrar con sus celulares y ahí apareció: era un tiburón que calculamos, pesaba entre 120 y 130 kilos. Era un tremendo tiburón”.

Leer también: Rituales sencillos para aprovechar el portal energético del "Twosday"

El escualo se encontraba allí, según el pescador, por la actividad deportiva, en la cual se descartan pequeños peces que quedan flotando sin vida y son aprovechados para su alimentación.

Iturralde es un pescador de 30 años de experiencia y admitió que la presencia de escualos en ese sector de la costa es habitual: “Cada dos por tres se suelen ver tiburones pero suelen ser de 20 o 30 kilos. Cada tanto aparecen de más de 100 kilos como este, pero por ahí no podemos filmarlo. Anoche se dio todo perfecto para documentarlo. Hay gente que no conoce, que cuando le decía que hay tiburones grandes acá, no te creen”.

Fuente: Ambito