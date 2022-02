Emiliano Vecchio confirmó que seguirá en Central

El domingo pasado, tras la derrota de Rosario Central ante Boca por la tercera fecha de la Copa Liga Profesional en la que malogró un penal, Emiliano Vecchio lanzó una llamativa frase en sus redes sociales en cuanto a su continuidad que mantuvo en vilo a todos los hinchas canallas. Hoy, y por el mismo medio, el mediocampista se expresó al respecto de su futuro.

Horas después que finalice el encuentro en Liniers, el talentoso futbolista decidió en su cuenta personal de Instagram manifestar su estado de ánimo y lo hizo con una fuerte frase: “Hay que saber decir adiós”. Pero además, el 10 le contestó a un hincha que le comentó una foto diciendo que tenía que colgar los botines. "Ya no te da el físico. Central necesita gente con ganas y competente", agregaba el comentario. Y Vecchio replicó: "Tranqui amigo, ya me voy".

Las primeras explicaciones que llegaron desde Rosario es que la publicación de Vecchio se debió solamente a un momento de calentura, más allá de que la frase fue contundente y dejó un interrogante respecto a si puede llegar a tomar una decisión sobre su carrera.

Más allá de las críticas que pudo haber recibido por el penal errado ante el Xeneize, especialmente de aquellos que consideran que lo tendría que haber pateado Marco Ruben, Vecchio es un jugador muy querido por los hinchas de la Academia rosarina.

La nueva publicación de Emiliano Vecchio, que tranquiliza a Rosario Central: qué dijo

"El domingo me sentí responsable de la derrota. Era un partido muy especial para mí y queríamos ganarlo. Hicimos un gran esfuerzo. Sentí una frustración y un vacío que jamás había sentido en el fútbol. Eso me llevó a realizar una publicación de forma impulsiva y desafortunada. A veces el amor por esta camiseta me lleva a situaciones difíciles de manejar. Tenemos un sueño y sé que lo vamos a cumplir. Todos juntos", escribió Vecchio en sus redes sociales, dejando bien en claro que aquella tajante frase fue tan sólo un impulso del momento y que seguirá en el conjunto que comanda Kily González.

