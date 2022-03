El brasileño Silvio Viegas debutará como director de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, iniciará su Temporada 2022 brindando un concierto en el que interpretará la Sinfonía 104, de Joseph Haydn y Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a, de Johannes Brahms.

El concierto será conducido por el brasileño Silvio Viegas, debutando como nuevo director titular del organismo musical en reemplazo del alemán Walter Hilgers, quien ocupó ese cargo desde enero de 2017 hasta mayo de 2020.

La velada será el próximo viernes 4 de marzo con un concierto en la sala principal del Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe) a las 21. La entrada será gratuita, con retiro anticipado de localidades limitadas, adhiriendo a los protocolos sanitarios vigentes.

Leer también: La Orquesta Sinfónica comienza la temporada con un importante cambio

"Hay que hacer música junto con cantantes populares. Sería fantástico. Y no solamente con los cantantes más conocidos, sino con bandas de rock. ¿Por qué no poner una banda junto a la Orquesta para que los jóvenes puedan ir y conocernos? Tengo muchas ganas de hacer eso", dijo enfático el brasileño Silvio Viegas en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

En el mismo sentido, el afamado director sostuvo que hay que hacer "las cosas que el público conozca, por ejemplo, las canciones de las películas. El publico las ama; hice eso en Brasil y fue un éxito tremendo. Mi intención es que el público santafesino se quede cada vez mas cerca de la Orquesta. Es el gran reto que tengo".

Viegas sumó que "Santa Fe es una ciudad hermosa, con una naturaleza maravillosa, con posibilidades para hacer deportes, con una luz hermosa. Un lugar con una historia fantástica y un pueblo muy simpático".

Cabe señalar que las ubicaciones podrán ser retiradas hasta el mismo día del concierto, de forma gratuita, en la boletería del Centro Cultural Provincial, donde se entregará un máximo de dos por persona.

Escuchar también la nota completa