Hay 99 vacantes en la justicia provincial

La Secretaría de Justicia, a través de su titular, Gabriel Somaglia, convocó una reunión con los cinco Colegios de Abogados de la Provincia, a los fines de informar e intercambiar ideas sobre los proyectos en vigencia de las diferentes áreas que conforman la secretaría.

Allí, anunció que en quince días el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un listado de candidatos jueces y camaristas de las distintas circunscripciones con el objetivo de cubrir las 99 vacantes existentes a la fecha.

Anticipó que “se enviarán los pliegos a la Legislatura y esperamos que esta vez tengan receptividad en el ámbito legislativo”.

Asimismo, consultado sobre pliegos que no prosperaron, explicó que “no hubo cuestionamientos sobre los postulados. Si hubo falta de entendimiento y lograr los consensos requeridos, que ha causado los perjuicios que hoy estamos viendo en la magistratura sobre todo en Reconquista y Rafaela”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, celebró la iniciativa de dialogar sobre los temas que tienen que ver con el quehacer judicial: “Nuestra principal preocupación radica en las distintas circunscripciones y la cobertura de las vacantes existentes. Nosotros venimos luchando desde la Federación de los Colegios de Abogacía para que aquellos juzgados que no se encuentren cubiertos con su titular, se pueda acceder a la designación definitiva, porque atrás de cada tribunal se encuentran los problemas de la gente".

"Un juzgado que no tiene su titular, implica que la justicia no llega a tiempo y cuando no llega a tiempo, no es justicia”, dijo.