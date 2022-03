Diez millones de personas dejaron sus hogares por la guerra

Diez millones de personas huyeron de sus hogares en Ucrania debido a la guerra, casi la cuarta parte de la población del país, dijo este domingo la máxima autoridad de la ONU para los refugiados.

"La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 millones de personas han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero", dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, en su cuenta de Twitter.

