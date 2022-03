Leandro Somoza se sumó a la lista de candidatos para dirigir a Central

El ex mediocampista de Vélez y Boca, entre otros clubes, Leandro Somoza, también ex integrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Ruso, se perfila como candidato para dirigir Rosario Central, en reemplazo de Cristian "Kily" González, quien se alejó del club tras haber perdido el domingo el clásico con Newell's Old Boys.

"Somoza es uno de los nombres en carpeta, así como los de (Pablo) "Vitamina" (Sánchez) y (Juan Antonio) Pizzi", reveló a Télam un directivo de Central que prefirió preservar su nombre.

Somoza, de 41 años, trabajó como entrenador en las divisiones inferiores de Boca y luego fue uno de los asistentes de Russo en el club "Xeneize" hasta agosto del año pasado.

Más info

Su nombre tomó fuerza luego de que Luis Zubeldía declinara la propuesta de Central "por motivos personales que lo obligan a permanecer en Buenos Aires", añadió el directivo rosarino.

El plantel de Central retomó los entrenamientos en su predio de Arroyo Seco bajo las órdenes del director técnico interino, Germán "Pirulo" Rivarola, quien asumió hasta que se contrate un nuevo DT luego de la salida del "Kily" González tras la derrota como local en el clásico rosarino ante "Ñuls" por 1-0 con gol de Juan Manuel García.