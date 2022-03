Spahn no sabe dónde está el Registro de Socios desde 2019

En una audiencia convocada por el Juez Gabriel Abad, de la 6ta Nominación Civil y Comercial, con motivo de la desobediencia judicial en dos oportunidades por parte del Club Atlético Unión y su Comisión Directiva de exhibir el Libro de Registro de Socios, Luis Spahn declaró y reconoció el día Miércoles 23 de Marzo en la misma que el Club no posee el Libro de Registro de Socios, dado que desconoce si el mismo fue llevado por el MPA en virtud del allanamiento de Noviembre de 2019, o fue sustraído o extraviado, por lo que desde esa fecha no está disponible.

El Registro de Socios, es un libro legalmente tan importante como el Libro de Actas de una Institución, donde la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) requiere que se lleve actualizado mes a mes.

La confección de los Padrones Electorales, los Socios habilitados para ingresar a una Asamblea o quienes pueden ser o no miembros de una Comisión Directiva, es información extraída del Libro de Registro de Socios, para que no se genere una vulnerabilidad en los datos y no se permita el fraude en momentos de votaciones en las Asociaciones Civiles.

Si bien IGPJ permite utilizar un sistema informático como elemento paralelo al Libro de Registro de Socios, el Club Unión no pidió esa habilitación al organismo de control mencionado desde el año 2019, y habría dejado a un particular allegado al Presidente e integrante de la Comisión Directiva, la confección y actualización de sistema informático de Registro de Socios del Club.

Muchos Socios han manifestado en redes sociales que la actual base de datos que puso a disposición el Club Unión para que puedan consultar si estaban aptos para votar este próximo 10 de abril, ha dejado muchas dudas y errores, donde se ha constatado la existencia de personas fallecidas habilitadas, incluidos ex Presidentes de la Nación y de otros Clubes.

La información disponible, da cuenta que IGPJ está al tanto de los hechos sucedidos, tanto de la declaración de Luis Spahn en Sede Judicial como de otras irregularidades.

Cabe recordar que Spahn también está imputado por defraudación al Club del cual es Presidente, lo que deriva en una sospecha más sobre los actos del mencionado y su Comisión Directiva.

La oposición política está en conocimiento de estos graves hechos, y algunas de ellas, caso MAS UNION, afirmaron que están actuando en consecuencia, y a su vez han requerido a las autoridades de la IGPJ que tomen las medidas legales del caso.

Leer también: Unión tiene rivales para la Copa Sudamericana

Ante la consulta de un medio capitalino a un profesional especializado en el Derecho Contencioso Administrativo, y con la información que se le suministro, el profesional indicó que sería de aplicación plena la Resolución de IGPJ N 226 de 2015, que expresamente dice… “la ausencia del Libro de Registro de Asociados o la desaparición del mismo por extravío o sustracción o que sus irregulares registraciones no permitan su re construcción de manera fehaciente, genera una grave situación de inseguridad jurídica, atento a que pierde la certeza de quienes son los integrantes de la entidad. Lo expresado produce un efecto secuencial de invalidez que afecta a todo el funcionamiento orgánico de la Entidad, quedando así afectadas sus Asambleas por no tenerse certeza si los asociados que participaron en ella revisten la calidad de tales y si ellos son los únicos que la integran o cual es la categoría que revisten, viciándose así sus decisiones afectándose a sí mismo sus órganos de administración y fiscalización designados por la Asamblea en cuestión…”.

Por ende, el experto aclaró "que cualquier llamado a elección de renovación de autoridades en estas condiciones se encuentra igualmente viciado, por reconocerse que no hay padrón confeccionado legalmente".

Cabe señalar, que el Club Independiente de Avellaneda, tiene las elecciones suspendidas por un tema similar, y que es por la no confianza en los datos suministrados en el Padrón Electoral por el Presidente Hugo Moyano.