Los nominados, horario y TV de los premios Grammys 2022

Luego de postergarse por la variante Ómicron de COVID-19, la edición número 64 de los Grammys se llevará a cabo el próximo este domingo en la MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

La ceremonia de entrega de gramófonos organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación se transmitirá a través de la cadena CBS en Estados Unidos mientras que en Latinoamérica, el canal de televisión de paga donde se podrá visualizar el evento será TNT.

Leer también: Todos los ganadores en los Oscar

Por otra parte, las personas que deseen ver los Grammys de 2022 a través de internet, podrán seguir la transmisión en la plataforma de streaming Paramount+. El canal de YouTube y la página web oficial de The Recording Academy también emitirá el evento, pero podría no contar con traducción en tiempo real de inglés a español.

Detalles

En Argentina: 21 horas

Canal 306 (HD) en Cablevisión Flow

Canales 502 (SD) y 1502 (HD) en DirecTV

Canales 1034 (HD) en Telecentro

Esta es la lista de los artistas musicales nominados

Grabación del Año

I Still Have Faith in You - ABBA

Freedom -Jon Batiste

I Get a Kick Out of You - Tony Bennett y Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

Right on Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat ft SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

-Montero (Call Me by Your Name) - Lil Nas X

-Driver’s License - Olivia Rodrigo

Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum del Año

We Are - Jon Batiste

Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Canción del Año

Bad Habits -Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys ft Brandi Carlile

Drivers License - Olivia Rodrigo

Fight for You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat en colaboración con SZA

Leave the Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me by Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber en colaboración con Daniel Caesar yGiveon

Right on Time - Brandi Carlile

Álbum pop latino

Vertigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

Hecho a la Antigua - Ricardo Arjona

Mis Manos - Camilo

Mendó - Alex Cuba

Revelación - Selena Gómez

Álbum de música urbana

Afrodisíaco -Rauw Alejandro

El Ultimo Tour del Mundo - Bad Bunny

José - J Balvin

KG0615 -KAROL GS

In Miedo (Del Amor y otros Demonios) - Kali Uchis

Álbum de rock latino o alternativo

Deja - Bomba Estereo

Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe Edition) - Diamante Eléctrico

Origen- Juanes

Clambre- Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Sonidos De Karmática Resonancia - Zoé