Central pone la mente en el partido ante Colón

Cambiar es la cuestión, pero de un día para otro es difícil que se pueda concretar. La llegada de Leandro Somoza no hizo otra cosa que aplacar la derrota en el clásico con Newell's y oxigenar el ambiente auriazul, pero solo eso. Después todo quedó destinado a los resultados y en el debut del DT el saldo fue negativo. Sin dudas que por el rendimiento, pero sobre todo por el marcador. Porque en definitiva es lo que importa ya que más allá del juego en sí si hubiese salido airoso de su excursión a Victoria frente a Tigre la visión externa sería diferente, de esperanza.

Magia en el fútbol no se hace ni se hará. Muchas veces un cambio de aire resulta positivo y disimula deficiencias, aunque este no fue el caso. Central fue el mismo al del Kily González y esto no se le puede achacar con fuerza a Somoza, quien recién tomó el mando y necesitará tiempo. Claro que en el fútbol si algo no existe cuando el panorama viene torcido es tiempo y menos paciencia. Por algo los benditos "proyectos" de los cuales tanto se habla a la hora de contratar a un entrenador son meras palabras ya que casi nunca se respetan.

La cuestión física en un fútbol donde se hace gala de ese aspecto es fundamental. Y a pesar de que varios jugadores de Central minimizaron tiempo atrás esa situación está claro que hay un déficit. Ya no se juega solo con el "toquecito" o meter una gambeta, hace falta sacrificio, entrega y correr. Quizás en la actualidad se pueda tener en un equipo un jugador que no corre como el resto, pero más de dos es entregar mucha ventaja, algo reconocido por lo bajo por varios técnicos. Por más técnica, jerarquía y chapa que tenga un futbolista, con eso solo no se afrontan juegos de alta competencia. Y hay ejemplos sobrados de esto.

La presentación de Somoza no fue la esperada por todos y Central pareció ser más de lo mismo -sumó la tercera derrota consecutiva-. Y esto es en lo que tendrá que trabajar el DT, precisamente en mostrar algo diferente, diferenciarse de la gestión anterior que dejó al canalla en una situación preocupante por la falta de resultados y quebrar esta primera impresión que mostró en Victoria con un triunfo frente a Colón en su presentación oficial en el Gigante. Es la única manera que tiene para mostrar porqué fue el elegido para lidiar con este temporal de ausencia de buenos resultados.

Somoza y compañía sufrieron un duro revés en su debut y ahora tendrán que sacar agua de las piedras para cambiar la visión sobre su figura. Deberá barajar y dar de nuevo e introducir variantes con el fin de dar el golpe anímico el viernes, a las 21.30, cuando reciba a Colón.

Por otro lado, los próximos encuentros serán el viernes 15, a las 19, en Mar del Plata ante Aldosivi y el miércoles 20, a las 16.30, frente a Lanús, en Buenos Aires.

Con info de La Capital