Gustavo Pastorizzo: "Es una mentira la película de Nahir Galarza por el asesinato de mi hijo"

Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando el joven asesinado por Nahir Galarza en diciembre de 2017, se manifestó sobre la supuesta producción audiovisual que tendría el caso y afirmó que todo es mentira y una operación para recaudar dinero.

En una entrevista exclusiva para Cadena OH!, señaló incluso que es mentira que la condenada pudiera cobrar 500 mil dólares como se dijo, puesto que su condición de presa le impide recibirlo.

"Yo estoy muy reacio a dar notas, pero por ser vos y por tu respeto por el caso, estoy a disposición para charlar", comentó en diálogo con Hugo Isaak.

"Estamos hablando de una total mentira sobre la película, sobre el dinero que supuestamente iba a cobrar esta asesina. Es todo armado por una persona que pulula en los medios, es manager de medios, estuvo desde el primer día acá para ver la veta, buscar dinero. Siempre explotó a las mujeres, se dedica a hacer maldades", replicó sin mencionar el nombre.

Pero se trata de Jorge Zonzini, un mediático manager a quien los padres de Nahir Galarza concrataron como su vocero oficial. "La familia Galarza y sus letrados representantes comunican a los medios y a la opinión pública que a partir de este momento la única persona autorizada para hablar públicamente del caso y de nuestra hija Nahir Galarza es el Manager de Medios Jorge Zonzini", expresó la familia en un escueto comunicado durante el 2018. Fue quien escribió el libro "El silencio de Nahir", en el cual intenta retratar los hechos de los primeros 42 meses del caso, hasta que dejó de asesorarla.

No me interesa que se hagan películas de mi hijo, quiero que descanse en paz

"Para mí es un delincuente, ronda lo mafioso. Nunca tuvo claro si fue representante de ella, se topó conmigo, tuvimos muchos enfrentamientos. Se ve que es muy vengativo, dijo rumores en contra mío. Pero la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer. El que le da de comer a este tipo son algunos medios nacionales como Fantino, Crónica, Ventura, entre otros, siempre lo tienen presentes porque seguro le deben favores", argumentó el entrevistado.

"El escribió un pasquín, lo llama libro, en el cual dice muchas mentiras. Por ejemplo tiempo atrás se dijo que el papá de ella había asesinado a mi hijo, pero lo dijo él y los medios replican, se ve que le deben muchos favores. Roza lo demencial, este tipo inventa cualquier cosa. También se dijo que mi hijo es un borracho, un violento y como si Nahir fuese la Madre Teresa de Calcuta. Pero hasta la gente de las plataformas nos dijeron que era mentira, la calidad del trailler que salió es muy baja también. De todas formas, los medios lo replican".

En este sentido, Gustavo Pastorizo aclaró enérgicamente que jamás "lucró" con su hijo y se negó toda forma de producción audiovisual sobre el caso.

"No me interesa que se hagan películas de mi hijo, quiero que descanse en paz sino no se acaba nunca. Conmigo nadie se comunicó de la supuesta productora, no como hizo Paramount que yo le dije que no. No hay película, es todo un invento. Sino dónde se grabaron las escenas, quiénes son los actores... Los medios nacionales copian y pegan pero no investigan nada. Con mis abogados tenemos la certeza completa de que no existe película, esto lo hace este señor para atraer personas, es un gran carroñero. Le pido a la gente que cuando lo mire a este tipo en el canal de televisión, no le crea", dijo por último.

El caso

Fernando Pastorizzo fue asesinado en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017 en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón, barrio Tomás de Rocamora, Gualeguaychú, al recibir dos disparos de arma de fuego. El cuerpo fue encontrado en el suelo, al lado de su motocicleta, sin advertirse señales que indicaran que se tratara de un robo. Poco antes de ser asesinado estaba llevando a Galarza, quien después recorrió a pie unas 20 cuadras hasta su casa. En horas de la mañana del día siguiente reconoció la autoría del hecho a sus padres primero y ante las autoridades después. Dijo que le había disparado con el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 mm.

Escuchar también audio completo: