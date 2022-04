Fuerte sanción de La Academia a Will Smith por la cachetada a Chris Rock

La visceral reacción de Will Smith (53) contra Chris Rock por un chiste de mal gusto sobre el pelo de su esposa, Jada Pinkett, en plena gala de los Premios Oscar 2022 le valió una inédita sanción de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

"El directorio decidió, por un período de 10 años desde hoy, que el señor Smith no tenga permitido asistir a ningún evento de la Academia, en persona o virtualmente debido a su inaceptable y dañino comportamiento", comunicaron las autoridades del galardón.

De no ser porque Rock decidió no denunciar la agresión al ganador de la estatuilla como Mejor Actor por El Método Williams, Will Smith podría haber enfrentado hasta seis años de cárcel y una multa de 100.000 dólares en caso de ser condenado.

Fuente: Ciudad Magazine