Aseguraron que el pedido de los cartoneros es una "contradicción y un sinsentido"

Este miércoles, decenas de cartoneros, varios nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), se congregaron frente a la Municipalidad de Santa Fe para reclamar por las retenciones de motos. Piden algún tipo de flexibilización para que les permitan completar los trámites legales para circular en moto vehículo.

“Es un hecho preocupante desde todo punto de vista, por qué tiene que haber privilegios cuando somos todos iguales ante la ley, si a los cartoneros los dejan transitar totalmente falto de documentación por qué a mí cuando me para un control me va a exigir algo, es la primera gran aberración que se cometería”, aseguró Daniel Porta, titular de la Segunda Seguros en Santa Fe, al aire de Cadena OH!.

Para Porta, se trata de una contradicción desde el punto de vista jurídico ya que “la Argentina tiene la Ley Nacional de Tránsito, a las cuales las provincias tienen facultades de adherirse como lo hace la provincia de Santa Fe. Si bien las municipalidades y comunas tienen sus ordenanzas internas, nunca están por encima de la ley provincial y nacional y en el caso que salga una ordenanza sería una aberración a nivel jurídico”.

“Además yo, como asegurador, pienso si la moto no tiene papeles, si el conductor no tiene licencias de conducir, ¿quién se hace responsable si me chocan? Porque tampoco van a tener seguro. Quién me va a pagar los daños? ¿La Municipalidad se hará cargo?”, se preguntó.

“No tiene sentido, es algo demencial, es una aberración por dónde se lo mire”, insistió. Además, Porta explicó que “dentro de las condiciones de póliza, hay algo que es fundamental en las exclusiones de rechazo, la falta de licencia conducir habilitante. La falta de licencia de conducir presupone una nulidad para tal acto”.

Al respecto, ejemplificó: “Si yo estoy parado en un semáforo, me chocan, no tienen los papeles, no tienen licencia, el seguro no va a funcionar. La municipalidad con qué derecho me va a venir a parar a mí un inspector de tránsito, ninguno, porque yo automáticamente me busco un abogado, me voy a la justicia y planteo una situación de igualdad de derecho ante la ley y lo resuelvo. Espero que los asesores legales de la Municipalidad obren en consecuencia. Es lo más descabellado que escuché”, cerró el titular de la Segunda Seguros.

Escuchar también la nota completa: