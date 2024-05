Kily González: "Debíamos cambiar la imagen y conseguimos una victoria justa"

Este lunes, Unión comenzó la Liga Profesional con una victoria por 1-0 frente a Banfield en el estadio 15 de abril. El triunfo trajo alivio para un equipo que lo intentó y así lo dejó en claro Cristian González en conferencia de prensa.

"El primer tiempo no fue del todo bueno y el rival siempre esperó un error nuestro para salir de contra. En el segundo tiempo con empuje y sumando gente en ataque lo sometimos e incomodamos. En definitiva, fuimos justos vencedores por lo que propusimos y los muchachos tuvieron su premio", expresó.

"Había que revertir la imagen del partido de Copa Argentina y entiendo a la gente que quiere arrancar ganando a los 5 minutos pero no es fácil. Fuimos pacientes y atacamos por todos lados. Por suerte llegó esta victoria, que es justa, deseando sostener el nivel. Veremos cómo están los chicos con sus sobrecargas", analizó.

También valoró el triunfo tras la mala imagen en el último partido: "Teníamos la obligación de modificar la imagen que dimos en la Copa Argentina. No nos podíamos permitir entrar a ver qué pasaba. La intensidad y la actitud para buscar el partido siempre tiene que estar. A lo largo del partido, Unión fue el que más generó, más allá de que el primer tiempo no fue claro. Casi no tuvimos riesgo. Buscamos variantes de todo tipo para lastimar y creo que merecimos un gol más".

Luego, destacó la labor de los juveniles: "Lauti Vargas se sumó hace una semana y mostró tener condiciones. No es fácil jugar en Primera. Lo de Simón Rivero también, alternando buenas y malas y luego se cansó. Contento por todo. Sobre todo Jerónimo (Dómina) en una posición que no es de él. Las necesidades nos llevaron a cambiar y encontramos respuestas".

Por último, se refirió al mercado de pases venidero: "Obvio que hablé con los dirigentes y se hará un esfuerzo para jerarquizar el plantel. Tuvimos entre cinco y seis titulares afuera, y eso demuestra también que, los que entran, lo hacen bien. Le damos las mismas herramientas para que todos se sientan importantes".