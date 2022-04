Gustavo Munúa: "Que se queden tranquilos porque todavía quedan 9 puntos en juego"

Unión tenía la virtud hasta este encuentro de mantenerse fuerte como local a cambio de un rendimiento regular como visitante. Hoy cayó frente a un mermado San Lorenzo plagado de juveniles en una actuación desconocida. Luego del partido, el entrenador uruguayo dialogó con la prensa:

"No hicimos un buen primer tiempo. Probamos cambiando la figura, pero no encontramos los espacios. Y en el segundo tomamos protagonismo, pero se nos hizo dificilísimo. No fue un partido bueno, debemos ser autocríticos".

"Que lo de González no sea nada grande. Realmente estamos preocupados por su salud; es un trago amargo lo que le sucedió. Le están haciendo estudios y esperemos que sea lo menos posible".

"Que se queden todos tranquilos, porque todavía quedan 9 puntos en juego, y el responsable del día de hoy soy yo".

"Intentamos, pero hay veces que las cosas no se dan por diferentes motivos. El desajuste en el nerviosismo de intentar hacer las cosas bien no nos permitió encontrarle la vuelta al partido".

Con info de Radiogol