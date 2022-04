Con doblete de Emmanuel Gigliotti, Nacional complicó a Vélez en la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield cayó ante Nacional, de Uruguay, por 2 a 1, con un doblete del argentino Emmanuel Gigliotti, en Liniers, y se ubicó en el segundo puesto del grupo C de la Copa Libertadores que encabeza Estudiantes de La Plata.

El ex Boca e Independiente Gigliotti marcó los goles para el “Bolso”, mientras que Joel Soñora abrió el marcador para los de Liniers, que jugaron con 10 hombres desde los 18 minutos del primer tiempo por la expulsión de José Florentín.

Con este resultado, Nacional suma 4 puntos y está en segundo lugar junto a Bragantino, que hoy cayó por 2 a 0 con Estudiantes en La Plata, mientras que Vélez, con un punto, parece despedirse de la Copa Libertadores y además lleva siete partidos sin conocer la victoria entere cotejos de la Copa de la Liga y este torneo sudamericano.

El director técnico interino velezano Julio Vaccari se plantó con un mediocampo de buen pie con Joel Soñora, José Florentín y Luca Orellano, que acompañaron a un Perrone más de marca, mientras que arriba quedaban Janson y Pratto.

Nacional, dirigido por Pablo Repetto, esperaba pero en una actitud comprometida, ya que presionaba en tres cuartos a los locales para salir rápido con pase hacia el argentino Emmanuel Gigliotti.

Orellano comenzó a manejar los hilos de los de Liniers y preocupó a los montevideanos por su gambeta, su rapidez y su improvisación.

A los 15 minutos llego el gol, cuando Ortega hizo una buena apilada y se la sirvió a Janson, que se dio vuelta y fusiló a Sergio Rochet, que dio un rebote que Soñora capturó y la metió en el arco picándola sobre el cuerpo del guardavallas de la selección uruguaya .

Vélez siguió presionando pero tuvo una consecuencia negativa cuando en nuevo desborde de Janson, remató un delantero local, Rochet dio rebote y capturó la segunda jugada, pero Florentín llego tarde, golpeo con la rodilla al guardametas y lo cortó en el cuero cabelludo, por lo que el paraguayo Aquino decidió su expulsión.

Repetto ordenó a su equipo y tuvo sus frutos, ya que comenzó a acercarse al arco de Vélez e hizo trabajar a Lucas Hoyos, hasta que en el minuto 31 el recién ingresado Trezza apiló defensores y se la pasó a Carballo, que remató mal, la pelota le llegó a Gigliotti que giro tranquilamente entre los defensores para definir ante la desesperada salida de Hoyos.

Luego de la expulsión, Vélez retrocedió y le cedió el protagonismo a Nacional, al que le costó hacerse cargo de ese rol, ya que Orellano seguía asustando con su velocidad y su endiablada gambeta.

En el segundo tiempo Vélez y Nacional se alternaron en el protagonismo, aunque la lucha en el medio era dura y constante, pero cada vez que Orellano se apoderaba de la pelota, los de Liniers pasaban al frente.

Y precisamente el juvenil fantasista armó una buena jugada para Pratto, que la luchó con un defensor y luego definió ante Rochet, pero la pelota pegó en el palo a los 20 minutos del segundo tiempo.

Nacional tuvo una rápida recuperación en un contraataque, la pelota le quedó servida al recién ingresado Diego Zabala, que metió un magistral centro al punto del penal para Gigliotti,l que saltó entre los centrales y fusiló de cabeza a Hoyos para marcar el 2 a 1.

Luego, los jugadores uruguayos sacaron a relucir su tradición copera y alejaron a Vélez de Rochet y comenzaron a hacer circular la pelota, pero también apuntaban al arco de Hoyos, frente a los de Liniers que navegaban en la insipidez y que necesitaban urgente un golpe de timón.

El clima en Liniers, luego del “Cabildo abierto” que se vivió el lunes donde hubo un fuerte cruce entre la Comisión Directiva e hinchas, volvió a ponerse caldeado, ya que hubo incidentes en la platea local. Todo parece apuntar a que la Comisión Directiva debe apurar la contratación del “Cacique” Alexander Medina, aunque a esta altura parece una decisión tardía, ya que el "Fortín" se está quedando afuera de todo.

Síntesis del partido

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone, Joel Soñora; Luca Orellano, José Florentín; Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Manuel Monzeglio y Alex Castro; Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Goles en el primer tiempo: 15m Soñora (VS) y 31m Gigliotti (N).

Goles en el segundo tiempo: 30m Gigliotti.

Cambio en el primer tiempo: 30m Alfonso Trezza por Castro (N).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Mathias Laborda por Coelho (N); 10m Cáseres por Soñora (VS); 18m Diego Zabala por Monzeglio (N) y Leandro Lozano por Candido (N); 23m Sebastián Sosa Sanchez por Pratto (VS) Abiel Osorio por Janson (VS), 41m Franco Díaz por Perrone (VS) y 41m Diego Rodríguez por Y. Rodriguez (N)

Amonestados: Rochet, Coelho.J.L. Rodriguez y Cándido (N)

Incidencia en el primer tiempo: 18m. expulsado Florentín (VS)

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Cancha: Vélez Sarsfield