Lagna puso en funciones a Brilloni: "Nos vamos a ver fortalecidos con este cambio"

El ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, aseguró este miércoles que el flamante secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni es la persona indicada para los tiempos que corren en la provincia y que en su nuevo cargo aportará "una conducción férrea y con mucha convicción".

Quien hasta este martes era subsecretario de Prevención y Control reemplazará a Jorge Bortolozzi, removido del cargo tras haber realizado un viaje al exterior ajeno a su función pública.

"Estamos convencidos con el gobernador de que es la persona que necesitamos para estos tiempos, con una conducción férrea y de mucha convicción", destacó Lagna al argumentar la renuncia de Bortolozzi al frente de la cartera de Seguridad Pública, en el marco de la ola de violencia que azota el sur santafesino.

"Claudio (Brilloni) va a tener una mayor responsabilidad y nos vamos a poner a pensar en su reemplazante (en Prevención y Control) en los próximos días. Esto no resiente nuestro trabajo, nos vamos a ver fortalecidos con este cambio", aseguró, para comentar que Brilloni "está haciendo un esfuerzo personal muy grande para estar aquí en lugar de estar con su familia en Misiones, por eso le agradecemos su predisposición al trabajo y calidad humana".

Bortolozzi, en la mira

En tanto, comentó que "Jorge Bortolozzi cometió un error y decidimos que no podía seguir en el gobierno, por eso todo lo que diga ahora me tiene sin cuidado. No hay autorizaciones, hay responsabilidades. A mí me dijo por WhatsApp que se iba a ausentar unos días, pero no me dijo dónde", respondió Lagna.

La salida de Bortolozzi se registra luego de que se conociera que el funcionario estuvo hasta este martes de viaje en el exterior por motivos no vinculados a su labor gubernamental. Quien fuera número dos de la cartera de Seguridad en la provincia de Santa Fe visitó Panamá y Nicaragua, pero no por su rol en el Ejecutivo santafesino sino por el cargo que desempeña hace varios años en el Club de Leones.