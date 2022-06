Primer encuentro provincial por la implementación del Voto Joven en Santa Fe

El gobernador Omar Perotti participó este lunes, en la ciudad de Rosario, del primer encuentro provincial denominado “Voto Joven Santa Fe”, donde fueron analizados y debatidos proyectos sobre la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años.

“Esta es una herramienta, no resolvemos todos los temas de los jóvenes con el voto, pero ponemos foco en lo que los jóvenes dicen todos los días”, aseguró el gobernador durante la actividad desarrollada en la Plataforma Lavardén.

“Nos ayudaría a generar un vínculo mucho más fuerte generacionalmente. Estoy convencido que los de 16, 18, 80 y 90 años somos presente; todos somos el presente, y la sociedad funciona con todos”, manifestó el gobernador, quien cuando fue diputado nacional votó a favor de la ley nacional de voto joven.

“Este elemento puede ser una herramienta importante, en una provincia donde queremos que se acepten las diferencias, pero no las desigualdades, y ahora algunos podemos votar y otros no, y hay que corregir eso”, planteó Perotti, y cerró: “Cada uno es valioso para aportar y lo necesitamos; que esta sea una puerta, una ventana de aire fresco, y que ese aire fresco lo traigan ustedes”.

Cabe recordar que, en agosto de 2021, el gobernador Omar Perotti remitió a la Legislatura santafesina para su consideración, tratamiento y sanción, un proyecto de ley sobre la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años, conocido como Voto Joven.

Junto al mandatario santafesino participaron también el director del Boleto Educativo Gratuito, Rober Benegui, y la coordinadora de la Agencia ATR Juventudes, Milagros Monserrat. Además, estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Justicia y DDHH, Celia Arena; de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, y el diputado nacional Roberto Mirabella.

PANEL DE LEGISLADORES

El primer panel de la jornada contó con la participación de los diputados Oscar Martínez, Carlos Del Frade, Agustina Donnet y Paola Bravo, quienes cuentan con proyectos en torno a este tema en la Legislatura.

“Bienvenido el diálogo político y la construcción de consensos”, valoró Martínez, y agregó: “Queremos ampliar derechos y darle protagonismo a los que no tiene participación”.

“Es una de las tantas demandas que tenemos. Vamos a seguir avanzando, y más tarde que temprano, vamos a tener el voto joven. A no bajar los brazos, que esto va a ser una realidad”, aseguró Donnet.

En tanto, Del Frade le dijo los presentes: “Hay que discutir el presente; porque queremos que sean protagonistas”, y amplió: “La pelea por el voto y la representación joven, es fundamental para protagonizar la historia y no tener que pedir permiso”.

“Si podemos conquistar este derecho vamos a tener una mejor democracia”, sentenció Bravo, y agradeció a Perotti "por tomar esta demanda".

En el segundo panel, denominado “La voz de los protagonistas”, expusieron los y las representantes de Centros de Estudiantes del sur provincial. “La democracia es un derecho, la política es voz y acción”, aportó Francisco Telesco, de San Lorenzo, y Jeremías sumó: “Queremos ser parte de la transformación”.

“Celebro que haya varios proyectos de ley, lo que marca un consenso claro en no postergar el ejercicio de la ciudanía activa”, indicó la abogada María Virginia Blando Figueroa. En tanto que el coordinador de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación, Lucas González dijo que “el voto joven no solo es una ampliación de derecho sino una mejora para la sociedad”.

VOTO JOVEN

En agosto de 2021, el gobernador remitió a la Legislatura un proyecto de ley sobre la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años. La propuesta establece el derecho a votar en elecciones provinciales a las y los jóvenes de entre 16 y 18 años, pero no los obliga a hacerlo. De tal modo que, si deciden no participar del proceso electoral, no pueden ser sancionados.

En el texto del proyecto, se fundamenta "que cada vez más jóvenes se involucran para tratar de transformar la realidad a través de la práctica política. Hace casi una década que pueden hacerlo. Además de, en las aulas, los colegios y los barrios, también en las urnas. Pero en el caso de Santa Fe, pueden hacerlo únicamente para los cargos nacionales, es decir, pueden elegir al presidente y vicepresidente, a los senadores y diputados nacionales, pero no pueden elegir a las autoridades provinciales y locales”.

El escrito tiene como antecedente la reforma a la Ley de Ciudadanía, sancionada el 31 de octubre de 2012, que consagró el derecho a votar en elecciones nacionales a las y los jóvenes de entre 16 y 18 años.

Asimismo, con la sanción de la ley nacional, casi todas las provincias comenzaron a adaptar su legislación para permitir el voto joven en las elecciones provinciales para cargos locales. A la fecha, no está previsto sólo en las provincias de Corrientes y Santa Fe.

De esta manera, se propone modificar los artículos 2° y 14° de la Ley 4.990. El primero de ellos quedará redactado de la siguiente manera: “Constituyen el cuerpo electoral de la provincia, en calidad de electores, los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años, que estén inscriptos en el Registro de Electores y no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley”.

En tanto, una sección del artículo 14, quedaría redactado así: “Todo elector tiene el deber de sufragar en cuantas elecciones provinciales, municipales o de comisión de fomento se realicen en su distrito electoral. Quedan exentos de esta obligación los jóvenes entre los 16 y los 18 años, y los mayores de 70 años”.