Comerciantes de calle San Luis reconocieron "no poder cubrir costos"

Tras el cimbronazo que provocó la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, comerciantes de Rosario coincidieron en que, transcurridos cinco días de la asunción de la nueva titular de la cartera, la incertidumbre todavía permanece latente.

"Los fabricantes nacionales nos están pasando una lista de precios que rondan un 10 por ciento de aumento. En muchos casos, nosotros mantenemos los precios anteriores, mientras estamos teniendo una sobredemanda porque mucha gente que se encuentra con pesos en el bolsillo sale a comprar para no perder el poder adquisitivo”, explicó Miguel Ángel Rucco, referente comercial de calle San Luis.

Por otro lado, detalló que, luego de dos años complejos de pandemia, donde las ventas in situ se redujeron de forma considerable, una gran cantidad de comerciantes debió acceder a créditos o entraron en moratoria de impuestos, por lo que necesidad de ventas se vuelve imperiosa aunque no se tengan certezas de los futuros costos. "En algunos de los casos estamos yendo a pérdidas o no pudiendo cubrir el nuevo valor de la mercadería. Estamos vendiendo por necesidad y no por la certeza del precio de reposición”, reveló Rucco al aire de Cadena OH!.

Sobre la faltante de gasoil y la posibilidad de algún tipo de desabastecimiento, el referente del sector comercial desechó esta variable, aunque estimó que, de continuar el panorama, podría verse afectada la posibilidad de conseguir indumentaria.

“Esperemos que todo se vaya acomodando y que no haya ningún faltante, somos optimistas. Lejos de especular, el comerciante necesita seguir operando”, cerró Rucco.

