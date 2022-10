Candelaria Tinelli calentó las redes con una foto hot

Este jueves, Candelaria Tinelli incendió las redes sociales con una foto en donde muestra su cola en primer plano. Inmediatamente, sus más de 4 millones de seguidores reaccionaron.

La imagen en cuestión es la última de un carrete de fotos que tituló como: "España te amo". La artista se encuentra en el país europeo junto a su pareja, Coti Sorokin, con quien se reconcilió hace menos de un mes.

"Amé la última foto", "Usted sabe", "La última foto, PORNO", "Que bien te hace España", "Sos autentica", "Tranqui la última foto", fueron algunos de los comentarios.

También hay críticas

La hija de Marcelo Tinelli no siempre recibe halagos en sus redes sociales. El pasado junio, Candelaria hizo un fuerte descargo, ya que no pudo dejar de pasar por alto todas las críticas que recibió por sus tatuajes a raíz de una fotografía que compartió en ese entonces, en la cual se mostraba mientras tomaba sol en Portugal en compañía de Coti Sorokin.

"Gracioso y bastante triste a la vez ver los comentarios sobre mi cuerpo, estando en el 2022. Después tiran frases 'mi cuerpo, mi decisión', pero son lxs primerxs en criticar al otro. Consejo: hagan lo que se les antoje el ort* con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo, todo, todo lo que hagas", comenzó diciendo.

Cande afirmó que este tipo de comentarios burlistas o hirientes sobre el arte que tiene en su piel, ya no le causa inseguridades: "Yo AMO cada uno de mis tatuajes. Eso es realmente lo único que importa. Esto es así: si sos flacx, te critican (pero a su vez es lo que está estéticamente mejor visto en esta sociedad, ¿no?) Si sos gordx o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen, y te hacen memes quizás. Entonces MIEDO, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer".

Fuente: Exitoina