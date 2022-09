Detalles inéditos de la separación de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin

Ángel de Brito tuiteó filoso sobre la confirmación que dio Candelaria Tinelli sobre el fin de su relación con Coti Sorokin.

El conductor ofreció más detalles sobre el motivo por el que la hija de Marcelo Tinelli dejó al cantante: "En otro orden de cosas, Cande Tinelli le dio salida a Coti por su ego enorme, parece que era infumable...". Además, Ángel explicó que las constantes quejas de Coti cansaron a Cande: "Se quejaba de los viajes que hacía con su familia #CantaConmigoAhora".

Candelaria sobre los sentidos posteos que hizo su expareja en las redes: “Está muy posteador… Es que los hombres son tan boludos”.

Ayer, la cantante fue abordada por Alejandro Castelo, el cronista de "LAM" (América TV), quien le preguntó directamente sobre los rumores de separación y Cande no dudó en confirmarlos: "Hay un impasse, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar".

Sin embargo, Tinelli comentó que la ruptura la encontró en un buen momento a nivel personal: "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada". Sobre los motivos por los que la hija del presentador no acompañó al artista en su gira por España, Candelaria confesó: "Él estuvo con la gira. Ahora volvió, se tenía que ir por esos compromisos. Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final, si es que se puede".

Leer también: Wanda Nara y L-Gante estarían cada vez más cerca: "Están compartiendo una relación"

Además, Candelaria no dudó en opinar sin filtros sobre los sentidos posteos que hizo su ahora expareja en las redes sociales: “Está muy posteador… Es que los hombres son tan boludos”.

Fuente: Exitoina