Debieron abrir la calzada en pleno Boulevard por una amenaza de socavón

Un importante socavón en Bv. Gálvez al 900, a metros de calle Laprida y el viaducto Oroño, obligó a la intervención de Aguas Santafesinas (Assa) que dispuso una apertura de la calzada para lograr diagnosticar la razón del hundimiento e intervenir.

En principio, se trataría de un problema subterráneo que terminó por “partir la calle en dos”. Sin embargo, lo que genera mayor preocupación es el claro hundimiento que se sigue socavando al transitar de los automóviles.

Voceros de Assa indicaron que los trabajos de apertura de la calzada a causa del hundimiento de la calle estuvieron avocados a diagnosticar el desperfecto subterráneo en el lugar, aunque solo con los trabajos de rompimiento de la calzada no se ha identificado el por qué del hundimiento. Los trabajos continuarán este mismo miércoles, cuando se seguirá abriendo la calzada en búsqueda de la falla que amenaza con socavar la calle.

A su vez, desde Assa infirieron: "Hay otros servicios que van por la vía pública, no somos los únicos en tener servicios subterráneos sino que hay otros servicios municipales incluidos. En función de lo que se verifique en la apertura de la calle, si se llegara a detectar algún inconveniente relacionado a la administración se intervendrá. No la tenemos verificada aún y no debería estar asociado a una instalación nuestra".