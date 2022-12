Carmen Barbieri se accidentó en la calle y terminó en una clínica.

Ángel de Brito dio la noticia en LAM (América TV) y Andrea Taboada aportó información sobre qué le ocurrió y cómo se encuentra.

"Me dice Maxi Cardaci que está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle. No es la primera vez que se cae en la calle, lamentablemente. Parece que se golpeó muy fuerte el hombro y están viendo si no está dislocado", informó la panelista.

A su vez, Estefi Berardi aportó detalles y dijo: "Me confirman que está dislocado. Yo no sabía, me enteré por ustedes y cuando lo pongo en el grupo, su mánager me confirma que se dislocó el hombro en la caída. No se si va a poder hacer el programa mañana".

Fuente: Exitoina