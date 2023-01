Zaira Nara y Facundo Pieres, a muy poco de formalizar su romance

Lo que comenzó como un fuerte rumor de romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres parecería estar a punto de oficializarse luego de que se los viera juntos en una playa en Uruguay muy cómplices.

Ahora, con el tema latente, el periodista uruguayo, Martín Lema, dio más detalles de este vínculo en Mitre Live, el programa que conduce Juan Etchegoyen: “Yo fui al hotel donde para Zaira y hablé con los recepcionistas que estaban muy reticentes a dar información. Y, de repente, saliendo del lugar veo a un chico de una garita y fui a consultarle, total no pierdo nada”, comenzó diciendo.

“Me contó este muchacho que vio a Zaira Nara y a Facundo Pieres, que le dieron buena propina y allí me dijo que estaban muy fogosos adentro del auto besándose. Cuando me lo contó no lo podía creer”, agregó, dando cuenta de que la hermana de Wanda Nara y el polista estarían viviendo a pleno su romance.

Y cerró, dando que hablar con su fuerte información: “Esto fue lo que me contó el chico que trabaja ahí en el hotel. Zaira y Pieres se mataban a besos y se comieron la boca a besos”.

El romance de Zaira Nara (34) y Facundo Pieres (36) era un secreto a voces que se confirmó en un evento top en Punta del Este, pero es una relación que viene de hace casi un año, y en Intrusos contaron los detalles de la historia de amor.

"Se habló primero de un intercambio en Instagram, después de un viaje a Estados Unidos en una reunión de amigos", explicó Guido Záffora respecto de la expareja de Jakob von Plessen y del exesposo de Agustina Wernicke.

Luego, Maite Peñoñori detalló el viaje que la madre de Malaika y Viggo había realizado en febrero: "El asado en el que se conocieron fue en Estados Unidos, donde había otras personas, y se conocen personalmente. Es cuando viaja con amigas, que quedó todo medio camuflado". "En marzo y abril ya directamente empezó la información", agregó la panelista sobre Zaira Nara y Facundo Pieres.

La ruptura de Facundo Pieres con la madre de Renata y Zenón sucedió "en diciembre de 2021", aunque el polista le había enfatizado a Agustina Wernicke que ya no estaba enamorado, la relacionista pública intentó relanzar la familia hasta que supo del rumor de affaire con Zaira Nara tres meses después.

"Ella está muy dolida, porque no dan las fechas", reveló Záffora sobre Wernicke. Un sentimiento similar al que tendría Von Plessen, quien estaría "muy mal", según Nancy Duré.

De hecho, para principios de 2022 Zaira Nara todavía apostaba a que su matrimonio con Jakob von Plessen, y fue recién a fines de septiembre que la hermana menor de Wanda Nara lanzó el comunicado blanquendo el final de su relación con el padre de Malaika y Viggo.

Fuente: Ciudad Magazine