Se aproximan días de intenso calor en la ciudad de Santa Fe

Las temperaturas agradables con las que empezó el nuevo año llegarán a su fin y en el horizonte se aproximan días de intenso calor para la ciudad de Santa Fe. A partir del viernes, las temperaturas irán en ascenso y la máxima prevista es de 37°C.

Leer también: Video: miles de peces muertos en la laguna de Villa Cañás

Desde este miércoles habrá un aumento paulatino de las temperaturas. Lo más intenso será el fin de semana y el comienzo de la semana que viene con máximas de entre 37 y 38°C.

Para sábado y domingo las máximas estimadas serán de 36°C y las mínimas no bajarán de los 25°C. Lo más importante llegado el fin de semana es que habrá un ascenso en las temperaturas mínimas, lo cual es más peligroso que las máximas, ya que las temperaturas no descienden durante la noche y si se mantienen altas es cuando se agravan los problemas de salud debido a que el cuerpo continúa trabajando y no descansa bien, lo que puede incrementar problemas cardiorespiratorios.

Alivio

El alivio llegaría recién entre el miércoles y jueves de la semana que viene. Podrían llegar a cambiar las condiciones porque entraría un frente frío que se espera que cuando avance produzca un descenso en la temperatura, origine nubosidad e incluso algunas lluvias en parte del litoral y la zona central de Argentina.