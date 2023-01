Pinamar: un rosarino fue embestido por una ola y está en terapia intensiva

Las autoridades y el personal que se ocupan de la seguridad en las playas de Pinamar tuvieron que entrar en acción ayer para asistir a dos turistas heridos en el mar. Uno de los accidentados fue un hombre de 71 años, oriundo de Rosario, que fue arrastrado por una ola, se golpeó la cabeza en la arena y se desmayó en medio del agua: desde entonces permanece internado y su estado es grave, ya que el golpe le provocó una lesión ósea en una vertebra cervical.

El hecho sucedió durante la tarde del jueves en el balneario Barlovento, en la zona de Ostende. El rosarino fue inmediatamente retirado del mar y los guardavidas, junto a un bombero voluntario que se encontraba ocasionalmente en el lugar, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. En cuestión de minutos, una ambulancia lo trasladó al hospital municipal.

“Lo que le sucedió fue que, al golpearlo la ola, quedó inconsciente y se produjo una broncoaspiración, o sea, el agua del mar se le fue a los pulmones. No es que fue un infarto, sino que el golpe lo noqueó y perdió el conocimiento”, dijo el secretario de Salud municipal, Eduardo D’agostino.

“Ahora se encuentra internado en el área de terapia intensiva, con una lesión ósea en una vertebra cervical, que comprime la medula espinal. Está ventilado, con respiración mecánica”, agregó.

Otro hecho

Pero eso no fue todo porque en la zona norte de la ciudad balnearia, a la altura del parador Cocodrilo, hubo otra situación de auxilio. Allí, un bonaerense de 50 años debió ser atendido de urgencia por “una perdida de sensibilidad motora, aguda; no se podía mover”, describió D’agostino. Y acotó: “Tuvo un shock medular, no por una lesión, sino que habrá hecho una imperfección del cuello y pinzó la medula. No sentía los brazos, tampoco las piernas”.

Al parecer, el hombre se había metido al mar con una tabla y después de un rato salió caminando junto dos menores. “En ese momento se empezó a sentir mal, lo inmovilizaron, le pusieron el cuello, la tablera y lo trasladaron al hospital”. De acuerdo a las fuentes, su evolución fue favorable y esta mañana fue derivado a una clínica privada de Buenos Aires.