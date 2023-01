Caso Gustavo Raffin: Finalmente pagó el juicio que perdió ante Oscar "Toti" Díaz

Finalmente y luego de quedar firme el fallo civil en los últimos días de Diciembre de 2022, el periodista de la ciudad de Reconquista Gustavo y su hermano Carlos Alberto Raffin, debieron abonar la suma proyectada por la justicia ordinaria de Santa Fe tras 22 años de espera habiendo sido denunciados por el periodista Oscar "Toti" Díaz. La denuncia se remonta a un hecho violento protagonizado por ambos hermanos contra el periodista Díaz en el año 1999.

Luego de 22 años de haber radicado una denuncia en la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, tras recibir un golpiza habiendo sido reducido por los hermanos Raffin – Gustavo y Carlos –, la justicia del foro civil determinó que ambos hermanos deben resarcir al periodista Oscar Alfredo "Toti" Díaz.

La causa penal cayó, quedando en curso la causa en el foro civil. En diciembre del año pasado la víctima fue notificada del fallo y su condición de firme. El monto inicial establecido fue de $ 250.000. Costas judiciales, honorarios y actualizaciones elevaron la suma que, finalmente, los hermanos Raffín abonaron este 11 de enero de 2023.

Un fallo judicial que para Oscar Díaz fue sorpresivo e inesperado. Pasaron 22 años de aquel lejano suceso y explicó en varios medios que jamás tomó "como algo personal lo ocurrido y aunque no comparte muchos decires de Raffín, el violento hecho se había olvidado". También recordó que el periodista Raffin luego del suceso y por varios años, lo había difamado en su programa, hecho que el periodista decidió no responder nunca en ninguna de sus editoriales y medios en lo que trabajó y trabaja.

"Una vez debí responder a mis hijos que siendo chicos, no entendían muy bien que pasaba, pero escucharon comentarios en la escuela de lo que Raffin decía de mí en su programa. Fue algo desagradable tener que explicarles a mis hijos que esas injurias no eran otra cosa que injurias. Superado eso, me había olvidado del tema", explicó en medios radiales el reconocido periodista reconquistense.

El patrocinio de Díaz estuvo a cargo del abogado Dr. Ricardo Degoumois.